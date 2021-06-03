Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии

Улан-Удэ, 3 июня. В результате сильного хлопка на шахте «Владимирский"скончался один человек. Жертвой стал шахтер Дмитрий Б., сообщил компетентный источник ФАН.

ЧП произошло на золотодобывающей шахте в Окинском районе. Предварительно установлено, что причиной инцидента на стало скопление газов. Взрыв был самопроизвольным, обошлось без возгорания.

Около десяти рабочих эвакуировались из шахты самостоятельно. Они находятся под наблюдением врачей. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет. Информация пострадавших в настоящий момент уточняется, сообщал ФАН.