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«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
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Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии

  /   Обновлено: 03 июня 2021 10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
pixabay.com  /  tunaolger

Улан-Удэ, 3 июня. В результате сильного хлопка на шахте «Владимирский"скончался один человек. Жертвой стал шахтер Дмитрий Б., сообщил компетентный источник ФАН.

ЧП произошло на золотодобывающей шахте в Окинском районе. Предварительно установлено, что причиной инцидента на стало скопление газов. Взрыв был самопроизвольным, обошлось без возгорания.

Около десяти рабочих эвакуировались из шахты самостоятельно. Они находятся под наблюдением врачей. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет. Информация пострадавших в настоящий момент уточняется, сообщал ФАН.

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взрыв происшествие шахта
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