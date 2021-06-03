Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 июня. Более 200 специалистов подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) были задействованы в учениях.

Военнослужащие были подняты по учебной тревоге для отработки тактико-специальных тренировок на полигоне Кирилловский в Ленинградской области, передает пресс-служба ЗВО.

Во время учений военные осуществили 50-км марш, отработали задачи по оборудованию и маскировке огневых позиций для бронетехники. Также специалисты были задействованы в организации обороны занимаемой территории, ведению наземной и воздушной разведки условного оппонента.

Завершающий этап тренировочного процесса включал в себя уничтожению участников условных бандформирований, а также захват документов со сведениями особой важности.

Ранее сообщалось, что зенитчики ЗВО в ходе учений уничтожили более 150 мишеней в Ленобласти. Военнослужащие упражнялись в сопровождении летающих мишеней и открытии огня.