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03 июня 10:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
Все новости

Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии

Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
pixabay.com

Москва, 3 июня. Портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в столице более 6 тыс. горожан получили новую профессию благодаря школе нянь, созданной сервисом «Бабушка на час».

Благодаря этой школе каждый желающий может бесплатно освоить актуальные профессии, заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак. Он отметил, что выпускники в дальнейшем смогут реализовать себя и работать в качестве самозанятого.

В опубликованном материале говорится, что занятия в школе нянь посещают ученики разного возраста. Самой молодой слушательнице было 22 года, а самой старшей — 74. Около трети мест в школе нянь занимают мужчины от 28 до 70 лет. В этом году уже прошли обучение более 1,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что московские центры занятости «Моя карьера» начнут подготовку нянь. Участники курсов узнают о современных методиках развития детей.

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профессия обучение школа нянь
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