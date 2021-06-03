Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии

Москва, 3 июня. Портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в столице более 6 тыс. горожан получили новую профессию благодаря школе нянь, созданной сервисом «Бабушка на час».

Благодаря этой школе каждый желающий может бесплатно освоить актуальные профессии, заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак. Он отметил, что выпускники в дальнейшем смогут реализовать себя и работать в качестве самозанятого.

В опубликованном материале говорится, что занятия в школе нянь посещают ученики разного возраста. Самой молодой слушательнице было 22 года, а самой старшей — 74. Около трети мест в школе нянь занимают мужчины от 28 до 70 лет. В этом году уже прошли обучение более 1,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что московские центры занятости «Моя карьера» начнут подготовку нянь. Участники курсов узнают о современных методиках развития детей.