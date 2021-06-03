Эфир: Развитие нейросетей и новинки, представленные на ПМЭФ, обсуждают эксперты



В четверг, 3 июня, с 14:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная развитию нейроинженерии в России.

Как работает человеческий мозг и как ему может помочь компьютер уже в ближайшем будущем? Возможно ли цифровое бессмертие и есть ли у компьютера душа, рассказывает эксперт комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ани Асланян.

Нейроинженерия — одна из самых захватывающих междисциплинарных технологий, оказывающих влияние на нейрофизиологию и информатику, вычисления и робототехнику, а в ближайшем будущем — на целый пласт гуманитарных и социальных дисциплин: этику, социологию, психологию, философию, юриспруденцию и финансы. Лучшее понимание работы мозга, а точнее — того, как он устроен и как формируется, как обучается и как взаимодействует с другими системами организма, позволяет продвигаться в разработке нейронных интерфейсов и искусственных нейросетей.

Член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения Ани Асланян и ее коллеги обсуждают, как развивается это направление в России и какими разработками уже сейчас ученые и инженеры могут удивить россиян.