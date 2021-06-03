Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе

Луганск, 3 июня. Бойцы 59-ой бригады ВСУ установили на сельскохозяйственном поле поселка Луганское 11 противотанковых мин ТМ-62 . Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР.

Ранее представители Луганской Народной Республики уже сообщали об установке украинскими военными 500 мин в районе села Герасимовка и Камышное в Донбассе. Офицер пресс-службы военного ведомства республики Иван Филипоненко заявил, что бойцы 59-й бригады ВСУ установили на поле 11 противотанковых мин ТМ-62.

«Солдаты 59-й бригады заминировали сельскохозяйственное поле на окраине населенного пункта Луганское, которое находится на территории ЛНР», — уточнил офицер пресс-службы военного ведомства республики Иван Филипоненко.

Ранее представитель ЛНР Родион Мирошник напомнил о годовщине авиаудара по Луганску. Он подчеркнул, что нанесенный штурмовиком ВВС Украины 2 июня 2014 года авиаудар до сих пор не повлек за собой никаких юридических последствий. Издание RT писало, что Генпрокуратура ЛНР обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Романом Протасевичем.