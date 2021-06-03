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03 июня 10:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
Все новости

Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS

Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
pixabay.com

Киев, 3 июня. Каждый куст конопли на Украине будет иметь свой GPS-трекер, заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Украина 24». По словам политика, медицинскую коноплю будут выращивать исключительно по лицензии в соблюдении всех условий.

Уточняется, что медицинскую марихуану будут продавать в качестве лекарства только при наличии электронного рецепта. А представители правоохранительных органов обязаны контролировать, кто покупает, и отслеживать через реестр.

«Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, будет иметь GPS-трекер. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному», — подчеркнул Радуцкий.

Ранее юрист Анна Пономарева рассказала, что граждан России могут оштрафовать за участки сельскохозяйственного назначения, заросшие сорняками. Она отметила, что если дачники на участках не уничтожили содержащие наркотические или психотропные вещества растения, им грозит штраф от трех до 4 тыс. рублей.

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украина конопля радуцкий
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