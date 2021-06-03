Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS

Киев, 3 июня. Каждый куст конопли на Украине будет иметь свой GPS-трекер, заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Украина 24». По словам политика, медицинскую коноплю будут выращивать исключительно по лицензии в соблюдении всех условий.

Уточняется, что медицинскую марихуану будут продавать в качестве лекарства только при наличии электронного рецепта. А представители правоохранительных органов обязаны контролировать, кто покупает, и отслеживать через реестр.

«Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, будет иметь GPS-трекер. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному», — подчеркнул Радуцкий.

Ранее юрист Анна Пономарева рассказала, что граждан России могут оштрафовать за участки сельскохозяйственного назначения, заросшие сорняками. Она отметила, что если дачники на участках не уничтожили содержащие наркотические или психотропные вещества растения, им грозит штраф от трех до 4 тыс. рублей.