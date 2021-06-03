Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»

Москва, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский высказываниями о «Северном потоке — 2» повторяет давно известные мантры, которые власти страны произносили до него, заявил Игорь Юшков.

Как считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, ни США, ни Европа не обращают внимания на слова Зеленского, но он все же хочет их запугать.

«Завершение и запуск «Северного потока — 2» не приведет к тому, что Украина потеряет деньги, потому что у «Газпрома» с оператором газотранспортной системы Украины подписан контракт до конца 2024 года», — цитирует Юшкова RT.

Финансист указал, что деньги, которые Украина получает за транзит, оседают в основном в компаниях, поэтому нет никакой связи между обороноспособностью и наличием транзитных средств, в чем уверяет Зеленский.

Ранее Зеленский оценил ущерб от запуска газопровода «Северный поток — 2» в 3 млрд долларов. По его словам, Киев потерпит убытки, поскольку Москва якобы намерена отключить Украину от поставок топлива.