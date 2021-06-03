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новостей
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
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Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»

Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский высказываниями о «Северном потоке — 2» повторяет давно известные мантры, которые власти страны произносили до него, заявил Игорь Юшков.

Как считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, ни США, ни Европа не обращают внимания на слова Зеленского, но он все же хочет их запугать.

«Завершение и запуск «Северного потока — 2» не приведет к тому, что Украина потеряет деньги, потому что у «Газпрома» с оператором газотранспортной системы Украины подписан контракт до конца 2024 года», — цитирует Юшкова RT.

Финансист указал, что деньги, которые Украина получает за транзит, оседают в основном в компаниях, поэтому нет никакой связи между обороноспособностью и наличием транзитных средств, в чем уверяет Зеленский.

Ранее Зеленский оценил ущерб от запуска газопровода «Северный поток — 2» в 3 млрд долларов. По его словам, Киев потерпит убытки, поскольку Москва якобы намерена отключить Украину от поставок топлива.

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зеленский юшков северный поток 2
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