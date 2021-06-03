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10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
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Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале

Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Крестников

Москва, 3 июня. Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие» назвали условия, которые необходимо соблюдать всем желающим стать частью важного рок-события в стране.

Зрители будут допускаться на мероприятие исключительно при наличии ПЦР-теста на коронавирус нового типа. Справка должна быть получена не ранее чем за 72 часа до прибытия на фестиваль. Также пройти смогут те, у кого есть документы, подтверждающие вакцинацию.

В этом году масштабный рок-фестиваль пройдет рядом с подмосковным Серупуховым с 30 июля по 1 августа. На всей территории мероприятия будут действовать две площадки, на которых выступят более 80 артистов со всей страны. Закроют фестиваль известные рокеры Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

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рок фестиваль нашествие
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