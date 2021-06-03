Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале

Москва, 3 июня. Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие» назвали условия, которые необходимо соблюдать всем желающим стать частью важного рок-события в стране.

Зрители будут допускаться на мероприятие исключительно при наличии ПЦР-теста на коронавирус нового типа. Справка должна быть получена не ранее чем за 72 часа до прибытия на фестиваль. Также пройти смогут те, у кого есть документы, подтверждающие вакцинацию.

В этом году масштабный рок-фестиваль пройдет рядом с подмосковным Серупуховым с 30 июля по 1 августа. На всей территории мероприятия будут действовать две площадки, на которых выступят более 80 артистов со всей страны. Закроют фестиваль известные рокеры Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».