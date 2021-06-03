Как изменятся пенсии в РФ летом 2021 года, кто дополнительно получит по 10 тыс. руб.

Летом 2021 года российских пенсионеров и граждан, получающих различные социальные выплаты, ждет ряд изменений. Кто может рассчитывать на индексацию пенсии или на прибавку, кому положена выплата в 10 тысяч рублей и другие новости с «социального фронта» — в обзоре ФАН.

Кто может рассчитывать на индексацию пенсии

Плановая индексация пенсий летом 2021 года не предусмотрена. Напомним, в начале года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%, прибавка составила в среднем более 1000 рублей.

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, который неоднократно поднимали в Госдуме, пока находится в стадии обсуждения. Эксперты не исключают, что соответствующее решение может быть приято в конце лета или в начала осени. Пока точно можно сказать, что пенсии уже в июне будут проиндексированы тем, кто завершил трудовую деятельность в феврале 2021 года. Прибавка к социальным пенсиям для таких граждан будет значительной — за все пропущенные индексации с 2016 года. Напомним, в 2015 году было принято решение о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам, эта мера несколько раз продлевалась.

Кто получит доплату

Уже летом доплаты получат граждане пенсионного возраста, имеющие право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. Например, таким правом обладают граждане, достигшие 80 лет: им со следующего после юбилея месяца будут дополнительно выплачивать по 6044 рубля ежемесячно.

Льготы коснутся также получателей надбавок за северный стаж и за работу в сельской местности: начисления будут производиться по-новому, а список льготников расширится.

Федеральное агентство новостей /

Повышение пенсий работающим пенсионерам

Работающих пенсионеров ждет небольшое увеличение пенсии с 1 августа. Тем пенсионерам, которые работали в 2020 году и за кого работодатели перечисляли страховые выплаты, получат прибавку, равную примерно трем пенсионным баллам. Сумма прибавки будет в среднем около 300 рублей.

Получить пенсию станет проще

Упрощается система начисления страховой пенсии в России. Напомним, именно такую пенсию большинство россиян получает через Пенсионный фонд РФ. Как ранее сообщал ФАН, в Министерстве труда РФ подготовлен законопроект, упрощающий процедуру получения страховой пенсии. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации. Предлагается сократить количество документов, необходимых для начисления страховой пенсии. В частности, облегчается порядок оформления пенсионных выплат для инвалидов, для пострадавших в результате радиационных катастроф и для некоторых других категорий граждан.

Социальные выплаты: кто дополнительно получит 10 тыс. руб.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 июля некоторые категории россиян смогут рассчитывать на прибавку.

Так, малоимущим беременным будет ежемесячно оказываться материальная помощь в размере одного регионального прожиточного минимума. На детей от 8 до 17 лет, воспитывающихся в неполных семьях и не получающих алименты (или если сумма алиментов недостаточна), будут ежемесячно выплачивать пособие, равное половине регионального прожиточного минимума

Также в августе на каждого ребенка школьного возраста будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Президент распорядился, чтобы выплату распространили в том числе на будущих первоклассников, которым исполнится шесть лет на момент 1 сентября. Такое поручение Владимир Путин дал в ходе совещания в правительстве. Первоначально выплата распространялась только на будущих первоклассников, которым шесть лет исполнилось в марте.

Сообщается, что получателями этой выплаты в 2021 году станут 19,5 млн школьников в возрасте от 6 до 18 лет.

Что еще изменится летом для пенсионеров и получателей выплат

Начиная с 1 июля все пенсии, пособия, выплаты на детей и другие виды социальной помощи будут переводиться только на карты национальной платежной системы «Мир». Эта мера несколько раз откалывалась из-за пандемии COVID-19, что позволило всем, кому это необходимо, оформить соответствующие карты. Тем не менее эксперты не исключают, что окончательный запрет перевода социальных выплат на другие карты вновь будет отложен ради спокойствия российских пенсионеров.

Обращаем внимание, что требование о повсеместном введении для пенсионеров карт «Мир» направлено на повышение надежности платежей. Эта мера также способствует большей независимости России от иностранных банковских систем.

Также в очередной раз напомним: обязательное требование обзавестись картой «Мир» не касается тех, кто получает пенсии и другие выплаты на почте наличными или напрямую на банковский счет, не привязанный к карте. Для таких получателей все останется по-прежнему.