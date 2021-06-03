Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины

Киев, 3 июня. Верховная рада Украины утвердила постановление о назначении на конец октября 2021 года внеочередных выборов в четырех населенных пунктах страны, говорится на сайте парламента.

Согласно проектам постановления, внеочередные выборы пройдут в четырех населенных пунктах — селах Уланов Хмельницкого района Винницкой области и Надлак Голованевского района Кировоградской области, а также поселках Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области и Кельменцы Днестровского района Черновицкой области. Ранее сообщалось, что Рада рассмотрит вопрос об отставке главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова. Представление на его увольнение подал премьер-министр Денис Шмыгаль.