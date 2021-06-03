Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен

Санкт-Петербург, 3 июня. Административные меры по сдерживанию подорожания основных продуктов в России дали вторичные эффекты, заявили в Центробанке РФ.

В частности, речь идет о росте цен на смежные товары. Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что административное регулирование цен может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях россиян. Дело в том, что это вариант экстренного реагирования, если применять его часто, то исчезнут ключевые индикаторы, определяющие действия рынка. Председатель регулятора обсудила инфляцию, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Вернуть динамику инфляции к нормальным темпам можно за счет развития конкуренции на производстве и в торговле, а также оптимизации затрат во всех сферах. Такое предположение сделала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.