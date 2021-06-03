Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына

Москва, 3 июня. Первая жена режиссера Дмитрия Астрахана Ольга Беляева погибла, получив серьезные травмы при пожаре. Ожоги были и у их сына, которого удалось спасти.

Когда произошла трагедия, Астрахан уже не жил с Беляевой, но они поддерживали отношения. В тот роковой день, когда подожгли ее квартиру, сын Павел был у матери.

«Оля с перепугу выбежала в подъезд. Она получила большой ожог. У нас с такими ожогами не спасали. В больнице сказали: «Надо отдать бюджет больницы на лекарства, чтобы ее спасти». Врач был честен. Потом были лекарства. Их возили, передавали. Был целый конвейер. Мы Олю почти вытащили с того света. Пашу спасли, Олю — нет. Пашу спасали все друзья, незнакомые мне люди», — сказал артист в эфире программы «Судьба человека».

Он поблагодарил за помощь всех, кто был неравнодушен к его трагедии. Особенно он выделил актера Леонида Ярмольника и музыканта Андрея Макаревича.

Сын кинематографиста занимается музыкой, он завершил обучение по специальности «Звукорежиссура». Мужчина находится в творческом поиске себя, добавил Астрахан.

Актриса Наталья Антонова потеряла сына Николая спустя два месяца после его рождения. После трагедии ее поддерживала вся семья.