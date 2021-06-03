Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями

Москва, 3 июня. Друзья на протяжении вот уже нескольких месяцев не могут дозвониться до композитора Сергея Челобанова. Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой пропал после перенесенного коронавируса.

Последние годы артист часто появлялся на различных ток-шоу в качестве гостя — давал интервью, решал вопросы личной жизни и высказывался о некоторых коллегах. Однако вот уже около полугода о бывшем возлюбленном Примадонны ничего не слышно.

Многие уверены, что Челобанов увлекся алкоголем, однако его друг, музыкальный продюсер Алексей Мускатин, опроверг подобные заявления. Он уверен, что с композитором все хорошо.

«После того, как он и его семья переболели коронавирусом еще в конце зимы, он ушел в какую-то глухую защиту, никто с ним связаться не может. Он сейчас живет со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери», — отметил Мускатин в интервью «Собеседнику».

Продюсер уверен, что с Челобановым все хорошо, в противном случае его супруга или родственники сообщили бы об этом. Однако подтвердить свои слова хоть как-то он не может.

Челобанов состоял в отношениях с Пугачевой почти три года. После расставания с ним артистка довольно быстро смогла найти себе пару, а вот композитор страдал многие годы и женился еще раз лишь в 2015 году.

Примадонна счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным, который активно в соцсетях рассказывает о жизни с великой артисткой. Недавно он опубликовал видео и похвастался кулинарными способностями совместных детей.