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03 июня 10:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
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Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями

Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 июня. Друзья на протяжении вот уже нескольких месяцев не могут дозвониться до композитора Сергея Челобанова. Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой пропал после перенесенного коронавируса.

Последние годы артист часто появлялся на различных ток-шоу в качестве гостя — давал интервью, решал вопросы личной жизни и высказывался о некоторых коллегах. Однако вот уже около полугода о бывшем возлюбленном Примадонны ничего не слышно.

Многие уверены, что Челобанов увлекся алкоголем, однако его друг, музыкальный продюсер Алексей Мускатин, опроверг подобные заявления. Он уверен, что с композитором все хорошо.

«После того, как он и его семья переболели коронавирусом еще в конце зимы, он ушел в какую-то глухую защиту, никто с ним связаться не может. Он сейчас живет со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери», — отметил Мускатин в интервью «Собеседнику».

Продюсер уверен, что с Челобановым все хорошо, в противном случае его супруга или родственники сообщили бы об этом. Однако подтвердить свои слова хоть как-то он не может.

Челобанов состоял в отношениях с Пугачевой почти три года. После расставания с ним артистка довольно быстро смогла найти себе пару, а вот композитор страдал многие годы и женился еще раз лишь в 2015 году.

Примадонна счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным, который активно в соцсетях рассказывает о жизни с великой артисткой. Недавно он опубликовал видео и похвастался кулинарными способностями совместных детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
пугачева челобанов мускатин
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