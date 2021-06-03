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03 июня 10:33
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новостей
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
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В Китае восхитились реакцией России на ближневосточный маневр США

Армия
В Китае восхитились реакцией России на ближневосточный маневр США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 июня. Россия отправила на Ближний Восток ракетоносцы Ту-22М3, способные угрожать американскому авианосцу «Рональд Рейган», ранее направленному в регион.

Такие меры российского руководства в издании China Military не считают случайными. И Москва, и Вашингтон уделяют все больше внимания Ближнему Востоку, а локальное противостояние между ними может выйти на новый уровень, приводит «ПолитРоссия» перевод материала китайского издания.

Недавно Пентагон решил отправить на Ближний Восток авианосец «Рональд Рейган» якобы для оказания поддержки американским войскам, покидающим Афганистан. Также США отправили сюда шесть бомбардировщиков В-52.

Россия не оставила такие маневры без внимания. Как стало известно, на авиабазу в Сирии были переброшены стратегические бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3. Эти самолеты, как отмечают эксперты, являются серьезной угрозой силам НАТО и, в частности, США. Даже временное размещение Ту-22М3 повлияет на баланс сил в Средиземноморском регионе.

Но помимо военного шага, Москва предприняла и дипломатические меры. Российские представители предложили начать урегулирование палестино-израильского конфликта на переговорах в Москве. Таким образом Россия нанесла двойной удар, заявили китайские журналисты, восхитившиеся реакцией РФ на маневры США.

В последние годы отношения между США и ближневосточными государствами переживают серьезный кризис. Это позволило проявить себя России, которая стала продвигать в регионе собственные интересы. Вашингтон пытается помешать такому развитию событий, «увеличивая общественное давление на Россию», пишет China Military. Кроме того, американцы используют фактор борьбы с террористами для ударов по своим ближневосточным оппонентам.

Ранее в Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море. Журналисты обратили внимание, что самолеты оснащены противокорабельными крылатыми ракетами дальнего действия Х-22, которые являются идеальным оружием для морских операций.

Как отмечалось на сайте RT, присутствие бомбардировщиков в Сирии позволяет России не только обозначать свое присутствие в регионе, но и охранять морские маршруты, которые используются российскими судами.

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Все новости / Армия / В Китае восхитились реакцией России на ближневосточный маневр США
россия сша ближний восток
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