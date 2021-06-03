В Госдуме назвали последствия отключения России от SWIFT

Москва, 3 июня. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что произойдет если Россию отключат от системы международных банковских переводов SWIFT.

По его словам, платежная система SWIFT «выстрелит себе в ноги», если примет решение об отключении российской стороны. Рестрикции по отношению к Кремлю смогут дестабилизировать финансовую устойчивость России, однако лишь на непродолжительный период адоптации к сложившейся ситуации.

«Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать», — объяснил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в отключение России от SWIFT. По его словам, такое решение не будет эффективным.