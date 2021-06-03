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03 июня 10:33
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новостей
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
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В Госдуме назвали последствия отключения России от SWIFT

  /   Обновлено: 03 июня 2021 10:10
Политика
В Госдуме назвали последствия отключения России от SWIFT
wikipedia.org  /  swift.com

Москва, 3 июня. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что произойдет если Россию отключат от системы международных банковских переводов SWIFT.

По его словам, платежная система SWIFT «выстрелит себе в ноги», если примет решение об отключении российской стороны. Рестрикции по отношению к Кремлю смогут дестабилизировать финансовую устойчивость России, однако лишь на непродолжительный период адоптации к сложившейся ситуации.

«Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать», — объяснил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в отключение России от SWIFT. По его словам, такое решение не будет эффективным.

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россия госдума swift
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