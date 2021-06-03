Помощники Меркель и Байдена обсудили Россию и Украину

Вашингтон, 3 июня. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер провели переговоры, на которых обсудили Россию и Украину.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что стороны поговорили о предстоящей встрече лидеров «Группы семи», саммите НАТО и рассмотрели вопрос важности «обеспечить безопасность энергетического будущего Европы».

«Также о приоритетах внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили строительство проекта «Северный поток — 2», а точнее то, как реализация газопровода повлияет на Украину и энергетическую безопасность Европы.

Ранее китайское агентство сообщило, что Россия и Китай являются странами, которые нельзя победить. Только своими руками эти государства способны себя погубить.