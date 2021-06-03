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«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
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Помощники Меркель и Байдена обсудили Россию и Украину

  /   Обновлено: 03 июня 2021 10:16
Политика
Помощники Меркель и Байдена обсудили Россию и Украину
pixabay.com

Вашингтон, 3 июня. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер провели переговоры, на которых обсудили Россию и Украину.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что стороны поговорили о предстоящей встрече лидеров «Группы семи», саммите НАТО и рассмотрели вопрос важности «обеспечить безопасность энергетического будущего Европы».

«Также о приоритетах внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили строительство проекта «Северный поток — 2», а точнее то, как реализация газопровода повлияет на Украину и энергетическую безопасность Европы.

Ранее китайское агентство сообщило, что Россия и Китай являются странами, которые нельзя победить. Только своими руками эти государства способны себя погубить.

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Все новости / Политика / Помощники Меркель и Байдена обсудили Россию и Украину
сша переговоры германия
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