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новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
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Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье

Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
pixabay.com  / 

Подольск, 3 июня. Школьник госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами после столкновения с внедорожником. Как стало известно ФАН, по предварительной версии, велосипедист попал в аварию по своей невнимательности.

Правоохранители выяснили, что дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 20:50 деревне Лемешево Подольского городского округа. За рулем внедорожника японского производства находился 20-летний местный житель. Он двигался по автодороге «Подольск-Дубовицы». В том же направлении, по краю дороги справа, ехал на велосипеде 13-летний житель Подольска. Когда машина начала совершать обгон мальчика, он неожиданно повернул налево и попал под колеса машины.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Врачи осмотрели мальчика и приняли решение о госпитализации. Его доставили в подольскую районную больницу. Там врачи поставили пострадавшему диагноз: ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма.

«Мы выяснили, что водитель управлял автомобилем, который ему не принадлежит, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По предварительным данным, он был трезв. После осмотра места происшествия можно предположить, что мальчик попал под машину по своей невнимательности. Он стал поворачивать справа налево, не убедившись в безопасности маневра».

Однако к водителю внедорожника у сотрудников дорожно-патрульной службы остались вопросы.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку, по ее результатам они примут процессуальное решение.

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Все новости / Происшествия / Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
дтп подмосковье подросток подольск велосипедист
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