Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье

Подольск, 3 июня. Школьник госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами после столкновения с внедорожником. Как стало известно ФАН, по предварительной версии, велосипедист попал в аварию по своей невнимательности.

Правоохранители выяснили, что дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 20:50 деревне Лемешево Подольского городского округа. За рулем внедорожника японского производства находился 20-летний местный житель. Он двигался по автодороге «Подольск-Дубовицы». В том же направлении, по краю дороги справа, ехал на велосипеде 13-летний житель Подольска. Когда машина начала совершать обгон мальчика, он неожиданно повернул налево и попал под колеса машины.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Врачи осмотрели мальчика и приняли решение о госпитализации. Его доставили в подольскую районную больницу. Там врачи поставили пострадавшему диагноз: ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма.

«Мы выяснили, что водитель управлял автомобилем, который ему не принадлежит, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По предварительным данным, он был трезв. После осмотра места происшествия можно предположить, что мальчик попал под машину по своей невнимательности. Он стал поворачивать справа налево, не убедившись в безопасности маневра».

Однако к водителю внедорожника у сотрудников дорожно-патрульной службы остались вопросы.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку, по ее результатам они примут процессуальное решение.