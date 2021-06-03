"Автодор" и ряд операторов подписали соглашения о скоростной мобильной связи вдоль платных трасс

Санкт-Петербург, 3 июня. Новый механизм будет задействован при строительстве трасс ЦКАД и М-12.

Соглашения между госкомпанией «Автодор» и операторами сотовой связи МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» были подписаны в ходе ПМЭФ-21. В соответствии с договоренностями, вдоль федеральных скоростных платных автотрасс появится скоростная мобильная связь, сообщает пресс-служба госкомпании.

«Состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс», — говорится в сообщении.

Новый механизм сотрудничества будет применен при строительстве ЦКАД в Московской области и трассы М-12 Москва — Казань.

Правительство может принять новое постановление, описывающее правила пользования платными трассами. Соответствующий проект разработали Минтранс и «Автодор».