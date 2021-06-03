Совбез указал на дестабилизирующую политику Запада в отношении России

Москва, 3 июня. Совет безопасности России обратил внимание на дестабилизирующую политику ряда западных стран в отношении РФ. Об этом высказался пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

Совбез отмечает 29-летие 3 июня. Структуру создали по указу президента России в 1992 году. По словам Аношина, СБ уделяет приоритетное значение противодействию угрозам, которые связаны с терроризмом, организованной преступностью и политикой некоторых стран Запада по дестабилизации ситуации в государстве.

«В том числе с использованием технологий цветных революций», — добавил пресс-секретарь.

Аношин указал на работу по обеспечению экономической безопасности России в условиях роста внешних и внутренних угроз суверенитету и национальным интересам.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее заявил, что РФ готова отвечать на любые недружественные действия. Страна может применить силовые и экономические меры.