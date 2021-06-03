Совладелец АФК «Система» допустил изменение властями «правил игры» для бизнеса

Москва, 3 июня. Правительству стоит скорректировать «правила игры для бизнеса», уверен крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Отвечая на вопрос РБК о причинах подорожания социально значимых продуктов в России и «жадности» бизнеса, предприниматель заявил, что изменить порядок можно на законодательном уровне или вступив в переговоры «с конкретными людьми». Евтушенков обратил внимание, что невозможно весь бизнес «мерить всех под одну гребенку».

«К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов», — заявил совладелец АФК «Система».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в мае с отчетом о работе правительства, назвал причиной роста цен на продукты «жадность» некоторых торговых сетей и производителей.

Для федеральной власти на сегодняшний день одной из важнейших задач является поддержка малого и среднего бизнеса, заявила ранее в беседе с ФАН уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.