Захарова рассказала об отношении к российским журналистам в Госдепе США

Санкт-Петербург, 3 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об условиях работы российских журналистов в США. Дипломат рассказала, как к прессе относятся в американском Госдепе.

Захарова выступила на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Она посетила рабочий завтрак для представителей СМИ, которые в РФ признали иноагентами. Модератор встречи и руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский напомнил об объеме отчетности, которую издание Sputnik US обязано предоставлять в США. Захарова прокомментировала его слова и также рассказала, как в Госдепе общаются с российской прессой.

«Когда наши корреспонденты ходили на брифинги в госдепартамент, то в ответ на их вопросы официальный представитель ведомства говорил, «вы не СМИ — следующий»», — подчеркнула дипломат.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал около 40 случаев цензуры российских изданий на зарубежных платформах. В ведомстве рассказали о блокировке информации, предоставленной отечественной прессой.