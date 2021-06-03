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03 июня 10:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
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Захарова рассказала об отношении к российским журналистам в Госдепе США

Политика
Захарова рассказала об отношении к российским журналистам в Госдепе США
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 3 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об условиях работы российских журналистов в США. Дипломат рассказала, как к прессе относятся в американском Госдепе.

Захарова выступила на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Она посетила рабочий завтрак для представителей СМИ, которые в РФ признали иноагентами. Модератор встречи и руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский напомнил об объеме отчетности, которую издание Sputnik US обязано предоставлять в США. Захарова прокомментировала его слова и также рассказала, как в Госдепе общаются с российской прессой.

«Когда наши корреспонденты ходили на брифинги в госдепартамент, то в ответ на их вопросы официальный представитель ведомства говорил, «вы не СМИ — следующий»», — подчеркнула дипломат.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал около 40 случаев цензуры российских изданий на зарубежных платформах. В ведомстве рассказали о блокировке информации, предоставленной отечественной прессой.

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Все новости / Политика / Захарова рассказала об отношении к российским журналистам в Госдепе США
сша захарова журналисты
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