Китай успешно вывел на орбиту метеорологический спутник нового поколения

Пекин, 3 июня. Пекин осуществил вывод нового метеорологического спутника «Фэнъюнь-4-би» на земную орбиту. Об этом сообщило издание «Синьхуа».

Отмечается, что запуск космического аппарата состоялся с космодрома Сичан. Ракета-носитель «Чанчжэн-3-би» доставила на орбиту Земли метеорологический спутник нового поколения. Его будут использовать на геостационарных орбитах для исследования и предупреждения стихийных бедствий.

Этот запуск стал 372-м по счету для серии китайских ракет-носителей «Чанчжэн».

Ранее сообщалось, что российские космонавты впервые вышли в открытый космос в 2021 году из модуля «Поиск». Всего это был 48-й плановый выход в космос. В свою очередь издание RT напомнило, как СССР создал первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют».