Эфир: Как стать хостес на ПМЭФ, рассказывает Вера Гармашова



В четверг, 3 июня, с 11:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг директора школы и агентства ABC MODUS Веры Гармашовой, посвященный профессии хостес.

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывают помощь стройные симпатичные девушки — хостес. Модели сидят за стойками павильонов или помогают гостям ориентироваться на территории. В их обязанности входит привлечение внимания посетителей выставки, раздача рекламной продукции и сувениров, первичные консультации, сбор информационных пакетов.

О том, как набирали моделей на форум и какие задачи перед ними ставились, рассказывает Вера Гармашова. Она раскрывает секреты, сколько может заработать модель на ПМЭФ, какие предъявляются требования к девушкам и насколько реалистичен миф о том, что, работая на ПМЭФ, они могут устроить личную жизнь.