Сенат Чехии может инициировать процедуру импичмента в отношении президента

Прага, 3 июня. Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президента Милоша Земана, сказал глава верхней палаты парламента страны Павел Фишер.

По его словам, сенаторы сошлись во мнении, что чешский президент не способен выполнять возложенные на него обязанности. Фишер добавил, что вынесет соответствующий вопрос на обсуждение на следующей неделе.

«Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это», — сказал он.

Ранее Милош Земан назвал политика, которого он хотел бы видеть в качестве своего преемника. По его словам, стать кандидатом в президенты мог бы премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.