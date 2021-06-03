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03 июня 10:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
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Кристина Орбакайте сравнила своего старшего сына с принцем Гарри

Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сравнила своего старшего сына с принцем Гарри
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 июня. Популярная российская певица Кристина Орбакайте заявила, что ее старший сын Никита Пресняков похож на британского принца Гарри.

Артистка в своем документальном фильме, помимо прочего, рассказала о наследниках. Особое внимание она уделила первенцу, сравнив его с сыном принцессы Дианы и принца Чарльза.

«Никита — наш принц Гарри, как мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно порой даже похож на этого парня, этого англичанина своими поступками и суждениями», — сказала 50-летняя артистка.

Она указала, что у Преснякова на все есть свое мнение. Орбакайте рада, что ее старший сын рано стал самостоятельным и нашел свою дорогу. По ее словам, в ребенке она видит часть себя.

«Во всех детях, несмотря на то, что они разные, вижу себя в тех или иных своих проявлениях. В детстве я тоже была очень категорична, у меня даже прозвище было Спичка, потому что воспламенялась от несправедливости», — приводит «СтарХит» слова исполнительницы.

Орбакайте родила первенца от музыканта Владимира Преснякова. Влюбленные были вместе чуть более десяти лет, но потом разошлись. У артистки подрастают трое детей.

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дети орбакайте пресняков
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