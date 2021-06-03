Кристина Орбакайте сравнила своего старшего сына с принцем Гарри

Москва, 3 июня. Популярная российская певица Кристина Орбакайте заявила, что ее старший сын Никита Пресняков похож на британского принца Гарри.

Артистка в своем документальном фильме, помимо прочего, рассказала о наследниках. Особое внимание она уделила первенцу, сравнив его с сыном принцессы Дианы и принца Чарльза.

«Никита — наш принц Гарри, как мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно порой даже похож на этого парня, этого англичанина своими поступками и суждениями», — сказала 50-летняя артистка.

Она указала, что у Преснякова на все есть свое мнение. Орбакайте рада, что ее старший сын рано стал самостоятельным и нашел свою дорогу. По ее словам, в ребенке она видит часть себя.

«Во всех детях, несмотря на то, что они разные, вижу себя в тех или иных своих проявлениях. В детстве я тоже была очень категорична, у меня даже прозвище было Спичка, потому что воспламенялась от несправедливости», — приводит «СтарХит» слова исполнительницы.

Орбакайте родила первенца от музыканта Владимира Преснякова. Влюбленные были вместе чуть более десяти лет, но потом разошлись. У артистки подрастают трое детей.