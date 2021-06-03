Набиуллина предупредила о последствиях разгона инфляции в России

Москва, 3 июня. Разгон инфляции в Российской Федерации станет преградой на пути экономического роста. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономическому росту РФ помешает не переход к нейтральной денежно-кредитной политике, считает она. Как передает ТАСС, в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Набиуллина подчеркнула, что на этом процессе может негативно сказаться рост инфляции.

Российская Федерация вновь попала в рейтинг наиболее привлекательных для инвестиций государств Европы. Как сообщалось ранее, в нем она оказалась на 11-м месте.