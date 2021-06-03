Обнаружена мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости

Москва, 3 июня. Эксперты из России открыли новый синдром, имеющий отношение к умственной отсталости. Его обнаружили у пациентов из разных стран.

Специалисты изучили экзомы пациентов с умственной отсталостью и открыли новый синдром, который назвали KINSSHIP. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Human Genetics. Экзом представляет собой «смысловую» часть генома с «инструкцией» по производству белков. Его анализ помогает установить некоторые генетические заболевания.

Стоимость такого исследования достаточна высока, поэтому его проводят лишь в случаях, когда заболевание не установить другими методами. Мутацию обнаружили в гене AFF3 у одного пациента. Доказано, что именно она запускает развитие болезни, так как происходит нарушение расщепления белка AFF3.

Ранее российский невролог объяснил, есть ли возраст у деменции. Многие считают, что заболеванию подвержены лишь пожилые люди. Однако, по словам невролога Виктора Шахновича, возрастного ценза нет.