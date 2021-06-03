Обнаружена мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 10:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
Все новости
03 июня 10:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
Все новости

Обнаружена мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости

Общество
Обнаружена мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости
pixabay.com

Москва, 3 июня. Эксперты из России открыли новый синдром, имеющий отношение к умственной отсталости. Его обнаружили у пациентов из разных стран.

Специалисты изучили экзомы пациентов с умственной отсталостью и открыли новый синдром, который назвали KINSSHIP. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Human Genetics. Экзом представляет собой «смысловую» часть генома с «инструкцией» по производству белков. Его анализ помогает установить некоторые генетические заболевания.

Стоимость такого исследования достаточна высока, поэтому его проводят лишь в случаях, когда заболевание не установить другими методами. Мутацию обнаружили в гене AFF3 у одного пациента. Доказано, что именно она запускает развитие болезни, так как происходит нарушение расщепления белка AFF3.

Ранее российский невролог объяснил, есть ли возраст у деменции. Многие считают, что заболеванию подвержены лишь пожилые люди. Однако, по словам невролога Виктора Шахновича, возрастного ценза нет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обнаружена мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости
деменция умственная отсталость мутации
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 98715 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 45282 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 44844 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 40135 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 34330 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru