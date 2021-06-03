Британским ученым впервые удалось определить вес хромосом

Лондон, 3 июня. Определить массу всех 46 хромосом впервые удалось британской группе научных специалистов. Исследования проводились в Университетском колледже Лондона.

Масса всех хромосом оказалась больше ожидаемой примерно в 20 раз, рассказали ученые. Предполагается, что такой результат возможен из-за находящихся внутри них элементов, которые еще неизвестны науке.

«46 хромосом в каждой человеческой клетке весят 242 пикограмма (это триллионные доли грамма)», — поделился биофизик из Университетского колледжа Лондона Ян Робинсон.

Генные технологии помогли лучше понять эволюцию капусты для получения более высоких урожаев. Как сообщалось ранее, способы улучшить урожай овоща нашли генетики из Йоркского университета.