Белорусский телеканал выпустил расследование о Ryanair в Минске

Минск, 3 июня. Фильм-расследование о самолете авиакомпании Ryanair в Минске выпустил белорусский телеканал ОНТ, ролик можно увидеть на YouTube.

Фильм называется «Рейс Ryanair Афины — Вильнюс: разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске». В нем рассказывается, как поступила информация о возможном минировании самолета, а также о решении пилотов посадить лайнер в Белоруссии, не долетая до Литвы. Кинолента раскрывает детали, например, как специалисты искали бомбу при помощи обученных собак.

В видео также сообщается, что трап к воздушному судну подали спустя минуту после того, как оно приземлилось. Пассажиры стали выходить через шесть минут.

Ранее стало известно, что Минск намерен обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) из-за запрета Украины и других стран на использование воздушного пространства после инцидента с Ryanair.