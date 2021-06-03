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новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
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Белорусский телеканал выпустил расследование о Ryanair в Минске

Политика
Белорусский телеканал выпустил расследование о Ryanair в Минске
pixabay.com  /  JanClaus

Минск, 3 июня. Фильм-расследование о самолете авиакомпании Ryanair в Минске выпустил белорусский телеканал ОНТ, ролик можно увидеть на YouTube.

Фильм называется «Рейс Ryanair Афины — Вильнюс: разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске». В нем рассказывается, как поступила информация о возможном минировании самолета, а также о решении пилотов посадить лайнер в Белоруссии, не долетая до Литвы. Кинолента раскрывает детали, например, как специалисты искали бомбу при помощи обученных собак.

В видео также сообщается, что трап к воздушному судну подали спустя минуту после того, как оно приземлилось. Пассажиры стали выходить через шесть минут.

Ранее стало известно, что Минск намерен обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) из-за запрета Украины и других стран на использование воздушного пространства после инцидента с Ryanair.

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белоруссия расследование ryanair
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