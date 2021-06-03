Элджей появился на презентации нового альбома The Limba без обручального кольца

Москва, 3 июня. Исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) стал гостем презентации третьего альбома рэпера The Limba. На мероприятии супруг блогера Насти Ивлеевой появился без обручального кольца.

Слухи о расставании известной пары стали появляться еще несколько месяцев назад, после того как телеведущая появилась на публике без кольца на безымянном пальце. Теперь и ее супруг вышел в свет без этого украшения.

Элджей стал гостем яркого мероприятия. The Limba перед премьерой пластинки представил короткометражный аниме-фильм Anima, в котором снялись известные рэперы: Скриптонит, Big Baby Tape, Andro, M’Dee, Rakhim, GONE.Fludd. После просмотра видео все собравшиеся аплодировали стоя, сообщает Telegram-канала PeopleTalk.

На презентации все еще женатый Элджей появился не с любимой супругой, а в сопровождении брата. Это натолкнуло поклонников на мысль, что пара действительно рассталась. Однако звезды не спешат комментировать информацию по этому поводу.

По мнению блогера и публициста Лена Миро, Узенюк и Ивлеева давно расстались, просто стараются не афишировать подробности личной жизни. Предположительно, причиной развода могла стать измена артиста.