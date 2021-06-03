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новостей
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
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Элджей появился на презентации нового альбома The Limba без обручального кольца

  /   Обновлено: 03 июня 2021 09:48
Шоу-бизнес
Элджей появился на презентации нового альбома The Limba без обручального кольца
wikipedia.org  /  Okras

Москва, 3 июня. Исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) стал гостем презентации третьего альбома рэпера The Limba. На мероприятии супруг блогера Насти Ивлеевой появился без обручального кольца.

Слухи о расставании известной пары стали появляться еще несколько месяцев назад, после того как телеведущая появилась на публике без кольца на безымянном пальце. Теперь и ее супруг вышел в свет без этого украшения.

Элджей стал гостем яркого мероприятия. The Limba перед премьерой пластинки представил короткометражный аниме-фильм Anima, в котором снялись известные рэперы: Скриптонит, Big Baby Tape, Andro, M’Dee, Rakhim, GONE.Fludd. После просмотра видео все собравшиеся аплодировали стоя, сообщает Telegram-канала PeopleTalk.

На презентации все еще женатый Элджей появился не с любимой супругой, а в сопровождении брата. Это натолкнуло поклонников на мысль, что пара действительно рассталась. Однако звезды не спешат комментировать информацию по этому поводу.

По мнению блогера и публициста Лена Миро, Узенюк и Ивлеева давно расстались, просто стараются не афишировать подробности личной жизни. Предположительно, причиной развода могла стать измена артиста.

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Все новости / Шоу-бизнес / Элджей появился на презентации нового альбома The Limba без обручального кольца
элджей ивлеева the limba
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