СК возбудил два уголовных дела о махинациях на космодроме Восточный

Благовещенск, 3 июня. Сразу два уголовных дела о махинациях на космодроме Восточный возбудило следственное управление СК России. Информацию подтвердил источник Федерального агентства новостей.

Дела заведены по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению ракетного топлива 600 млн рублей от АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов». Спустя месяц компания подписала три соглашения с ООО «Респект-СМ» на сумму более 4 млрд рублей.

По предварительным данным, ЦЭНКИ и дирекция космодрома заключили государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном в ЗАТО Циолковский Амурской области. Согласно условиям, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить подрядчику 10% от суммы авансом, однако передало 700 млн рублей, при этом работы были выполнены только на 100 млн.

Таким образом, АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» не имел права сдавать субподрядчику данную сумму. Впоследствии компания подписала акт приемки по невыполненным работам, передает источник.

Следственный комитет выдвинул обвинения восьми россиянам, которых заподозрили в особо крупном мошенничестве в Роскосмосе, сообщал ФАН. Через серию незаконных сделок они похитили порядка 1 млрд рублей у госкорпорации.