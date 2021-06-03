Жалобами артистов саратовского ТЮЗа на низкие зарплаты заинтересовалась комиссия

Саратов, 3 июня. Независимая комиссия начала проверку в саратовском ТЮЗе после коллективной жалобы артистов. Ранее сотрудники театра написали открытое письмо, где пожаловались на низкие зарплаты, грубое отношение к сотрудникам и низкий профессиональный уровень руководства.

«Будем надеяться, что проверка даст какой-то эффект. Мы долго не хотели жаловаться, но проблемы с каждым днем нарастали, словно снежный ком. Мы переживаем не только о себе, но и о зрителях: они тоже чувствуют, что наши внутренние сложности негативно влияют на качество постановок», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник театра, пожелавший остаться неназванным.

Ранее саратовский прокурор встретился с работниками предприятия, которым не платят зарплату. У организации многомиллионные долги.