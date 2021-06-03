В Правительстве РФ ожидают завершение строительства «СП-2» в текущем году

Москва, 3 июня. О сроках окончания стройки российского газопровода высказался вице-премьер России Александр Новак.

«Кабмин РФ ожидает завершения строительства «Северного потока — 2» к концу года», — сказал он.

Государственный деятель заявил, что для готовности проекта необходимо проложить трубы на участке не более 100 километров. При нормальных темпах работы строителей такой объем работ должен быть сделан до конца 2021 года.

Европейские экологические организации выступают против реализации «Северного потока — 2». Новак рассказал, почему он остается уверен в успешности строительства.