В ФСВТС опровергли отправку российских техспециалистов по С-400 из Турции

Москва, 3 июня. Заявления об отправке российских технических специалистов по зенитным ракетным системам С-400 из Турции не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе ФСВТС России.

Недавно появились сообщения, что Анкара якобы намерена выслать российских техспециалистов из Турции с целью удовлетворения требований Вашингтона. Однако в действительности дела обстоят по-другому, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Возвращение российских специалистов, сопровождающих контракт по ЗРС С-400, будет осуществляться в соответствии с уже согласованным графиком, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД Турции считает требования о прекращении использования российских ЗРС С-400 недопустимыми. Анкара не намерена воплощать в жизнь просьбы других стран отказаться от эксплуатации этих зенитных систем.