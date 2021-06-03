В «Тинькофф» сообщили пользователям о запуске голосового помощника Олега

Москва, 3 июня. Голосовой помощник Олег теперь доступен для абонентов всех российских сотовых операторов. Он может самостоятельно ответить на звонок и поддержать разговор.

Руководство «Тинькофф» заявило о запуске бета-версии бесплатного голосового помощника. Это виртуальный ассистент, доступный для подключения к любому номеру телефона. В компании сообщили, что «Олег» сможет защитить пользователей от мошенников.

За счет встроенного определителя номера ассистент распознает входящие звонки и отличает спамеров от обычных абонентов. Помощник настроен таким образом, что может реагировать на определенные фразы.

Ранее сообщалось, что в «Тинькофф» предложили новый способ борьбы с аферистами. Специалисты компании выдвинули инициативу о создании Системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ).