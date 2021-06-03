Сотрудника Роспотребнадзора на Урале оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалобы

Екатеринбург, 3 июня. Решением мирового судьи начальника Свердловского территориального отдела Роспотребнадзора привлекли к ответственности из-за жалобы об уровне шума на железной дороге.

Так, Уральская транспортная прокуратура в рамках проверки выявила нарушение в порядке рассмотрения обращения. Житель Тюмени заявил о необходимости снижения уровня воздействия от функционирования железнодорожного транспорта. Заявление поступило еще в феврале 2021 года.

Несмотря на доводы тюменца, контролирующие органы не устранили источники шума и вибрации, которые оказывают вредное воздействие. Жилое помещение, в котором проживал заявитель, также не было осмотрено профильными органами. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора не приняли меры по выявлению и пресечению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге мировой судья по результатам постановления прокуратуры привлек к ответственности начальника Свердловского территориального отдела ведомства. Его приговорили к штрафу, сумма которого не уточняется.