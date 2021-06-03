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03 июня 10:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
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Сотрудника Роспотребнадзора на Урале оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалобы

Происшествия
Сотрудника Роспотребнадзора на Урале оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалобы
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Екатеринбург, 3 июня. Решением мирового судьи начальника Свердловского территориального отдела Роспотребнадзора привлекли к ответственности из-за жалобы об уровне шума на железной дороге.

Так, Уральская транспортная прокуратура в рамках проверки выявила нарушение в порядке рассмотрения обращения. Житель Тюмени заявил о необходимости снижения уровня воздействия от функционирования железнодорожного транспорта. Заявление поступило еще в феврале 2021 года.

Несмотря на доводы тюменца, контролирующие органы не устранили источники шума и вибрации, которые оказывают вредное воздействие. Жилое помещение, в котором проживал заявитель, также не было осмотрено профильными органами. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора не приняли меры по выявлению и пресечению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге мировой судья по результатам постановления прокуратуры привлек к ответственности начальника Свердловского территориального отдела ведомства. Его приговорили к штрафу, сумма которого не уточняется.

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Все новости / Происшествия / Сотрудника Роспотребнадзора на Урале оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалобы
урал роспотребнадзор железная дорога
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