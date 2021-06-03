ФСБ заподозрила замминистра строительства Челябинской области во взятке

Челябинск, 3 июня. Силовики проверяют первого заместителя министра строительства Челябинской области. Чиновник может быть причастен к получению взятки.

По факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении чиновника. При этом о размере взятки и обстоятельствах случившегося пока не говорят. Вероятно, детали станут известны после расследования.

Правоохранители задержали Ивана Белавкина. Его доставили на допрос в полицию в рамках возбужденного уголовного дела. В пресс-службе правительства Челябинской области подтвердили информацию об этом.

В Подмосковье перед судом предстанет экс-заместитель главы городского округа Ступино и пять его соучастников, которые обвиняются в коррупции при возведении социальных объектов, сообщало РИАМО.