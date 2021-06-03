«Монреаль» выиграл у «Виннипега» и повел в серии плей-офф Кубка Стэнли

Виннипег, 3 июня. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» победили «Виннипег Джетс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Монреаль» со счетом 5:3 победил «Виннипег» в матче Кубка Стэнли, который прошел на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». В составе гостей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. У «Виннипега» забивали Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор, сообщает RT.

Стоит отметить, что в третьем периоде форвард гостей Эванс получил тяжелую травму. Он покинул лед на носилках, а исполнивший силовой прием Марк Шайфли был наказан матч-штрафом. Второй матч серии команды проведут 5 июня.

Ранее стало известно, что «Питтсбург» хочет продлить соглашение с форвардом Евгением Малкиным. Российский хоккеист выступает за американскую команду с 2006 года.