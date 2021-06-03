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03 июня 10:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:28
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:25
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:24
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:24
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
10:14
Политика
Рада назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах Украины
10:14
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
10:11
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:11
Происшествия
Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren
10:10
Шоу-бизнес
Режиссер Астрахан рассказал о смерти первой жены при пожаре и борьбе за жизнь сына
10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Пугачевой полгода не выходит на связь с друзьями
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«Монреаль» выиграл у «Виннипега» и повел в серии плей-офф Кубка Стэнли

Спорт
«Монреаль» выиграл у «Виннипега» и повел в серии плей-офф Кубка Стэнли
Global Look Press  /  Ryan Remiorz / Keystone Press Agency

Виннипег, 3 июня. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» победили «Виннипег Джетс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Монреаль» со счетом 5:3 победил «Виннипег» в матче Кубка Стэнли, который прошел на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». В составе гостей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. У «Виннипега» забивали Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор, сообщает RT.

Стоит отметить, что в третьем периоде форвард гостей Эванс получил тяжелую травму. Он покинул лед на носилках, а исполнивший силовой прием Марк Шайфли был наказан матч-штрафом. Второй матч серии команды проведут 5 июня.

Ранее стало известно, что «Питтсбург» хочет продлить соглашение с форвардом Евгением Малкиным. Российский хоккеист выступает за американскую команду с 2006 года.

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Все новости / Спорт / «Монреаль» выиграл у «Виннипега» и повел в серии плей-офф Кубка Стэнли
монреаль нхл кубок стэнли Виннипег
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