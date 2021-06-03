Сотрудники ФСБ на Кубани пресекли покушение на мошенничество адвоката и его помощника

Новороссийск, 3 июня. В Новороссийске адвоката и его помощника признали виновными в покушении на мошенничество. Следователи из города-героя собрали доказательства, которые легли в основу обвинительного приговора адвокату адвокатской палаты Краснодарского края Роману Корсуворову и его помощнику Александру Милашенко.

Мужчин признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере, а Милашенко дополнительно осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору еще в 2016 году.

«Следствием и судом установлено, что не позднее апреля 2020 года Корсуворов и помощник адвоката Александр Милашенко для личного обогащения договорились похитить обманным путем деньги знакомого. Для этого они предложили мужчине оказать помощь в сдаче квалификационного экзамена для присвоения статуса адвоката», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что роли были заранее распределены. Корсуворов обманул знакомого, сказав, что обладает связями с сотрудниками адвокатской палаты края, и в случае если получит от него 350 тысяч рублей, то передаст их представителям палаты и договорится о «сдаче экзамена».

А Милашенко для придания убедительности действиям должен был оказать помощь в сборе необходимых документов. Мужчина согласился, но сообщил об этом следствию.

«23 мая 2020 года около одного из кафе города Новороссийска подельники встретились с заявителем для получения требуемой ими суммы, однако их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Между тем Роман Корсуворов от органов предварительного следствия скрылся, но 30 октября 2020 года его местонахождение было установлено, и он был задержан», — уточнили в региональном СКР.

Роману Корсуворову суд назначил 3 года и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишил права быть адвокатом на 2,5 года. Александр Милашенко получил 3,5 года условного наказания, также он не сможет 2 года заниматься адвокатской деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил.