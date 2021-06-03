Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве

Тува, 3 июня. Возведение 500-метровой дамбы, которая защитит дома от паводков в Туве, закончили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Об этом рассказали в пресс-службе округа.

За время проведенных работ военнослужащие уложили почти три тысячи мешков, наполненных грунтом. В оказании помощи местным жителям командование задействовало более 100 человек личного состава и шесть единиц техники.

Решение помочь местному населению было принято командующим ЦВО генералом-полковником Александром Лапиным, после соответствующего обращения местных властей. Правительство вынуждено было просить о помощи военных из-за сложной паводковой ситуации, вызванной таянием снега в горах.

Ранее военнослужащие ЦВО участвовали в тушении лесных пожаров в Тюменской области. Всего в ликвидации очагов возгорания было задействовано более ста человек.