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08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
Global Look Press  /  Serguei Fomine

Петропавловск-Камчатский, 3 июня. Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Камчатки. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр природного явления находился в акватории Тихого океана в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 31 км. При этом спасательные службы не получали уведомление местных жителей о помощи. Граждане даже вообще не заметили ничего необычного.

Меньше повезло гражданам восточной части Ирана, которые застали землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера. Материалы о произошедшем предоставили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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землетрясение камчатка тихий океан
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