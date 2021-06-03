Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 3 июня. Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Камчатки. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр природного явления находился в акватории Тихого океана в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 31 км. При этом спасательные службы не получали уведомление местных жителей о помощи. Граждане даже вообще не заметили ничего необычного.

Меньше повезло гражданам восточной части Ирана, которые застали землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера. Материалы о произошедшем предоставили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.