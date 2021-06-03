Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня

Москва, 3 июня. Издание VTimes1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) объявило о своем закрытии.

Работа СМИ будет прекращена 12 июня, соответствующее заявление редакции размещено на официальном сайте. По данным издания, рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с иноагентом.

VTimes было основано в 2020 году. Его создали журналисты, которые уволились из газеты «Ведомости» после назначения нового редактора. Им стал Андрей Шмаров. Приняли решение об уходе пять заместителей главного редактора.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.