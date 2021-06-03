Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы

Москва, 3 июня. Российский адвокат Надежда Ермолаева подробно описала схему, по которой на человека могут оформить чужую фирму. Этому, по ее словам, способствует цифровизация.

Она, облегчая множество бюрократических процедур, делает личные данные человека более доступными для злоумышленников. Те, в свою очередь, пользуются ими в корыстных целях.

«Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС России, осуществляется проверка, однако такая проверка является первичной и поверхностной. Следовательно, при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа просто не будет оснований отказать в регистрации фирмы», — сказала эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Специалист призвала россиян быть внимательными. Она рекомендует не игнорировать странные сообщения о долгах перед третьими лицами или государством, а также вызовы в налоговую службу. Ермолаева добавила, что следует проверять, не стал ли человек участником какой-то незаконной схемы.

Он советует использовать сервисы ФНС России на официальных площадках. В случае неприятностей — срочно обращаться в налоговые и правоохранительные органы для решение проблем с злоумышленниками.

Недавно выяснилось, что мошенники могут использовать старые мобильные номера, получая доступ к аккаунтам, устраивая спам-атаки. Операторы в некоторых странах, в частности, в России, могут использовать номер повторно, если человек решит его сменить.