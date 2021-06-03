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03 июня 09:00
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новостей
08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
Экономика
Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт
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Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ

Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  / 

Как работает человеческий мозг и как ему может помочь компьютер уже в ближайшем будущем, возможно ли цифровое бессмертие и есть ли у компьютера душа, расскажет член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения Ани Асланян.

Эксперт комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ани Асланян и ее коллеги выступят на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» в четверг, 3 июня, в 15:00.

Напомним, нейроинженерия — одна из самых захватывающих междисциплинарных технологий, оказывающих влияние на нейрофизиологию и информатику, вычисления и робототехнику, а в ближайшем будущем — на целый пласт гуманитарных и социальных дисциплин: этику, социологию, психологию, философию, юриспруденцию и финансы. Лучшее понимание работы мозга, а точнее того, как он устроен и как формируется, как обучается и как взаимодействует с другими системами организма, оказывает огромное влияние на разработку нейронных интерфейсов и искусственных нейросетей.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
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