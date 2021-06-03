Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ

Как работает человеческий мозг и как ему может помочь компьютер уже в ближайшем будущем, возможно ли цифровое бессмертие и есть ли у компьютера душа, расскажет член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения Ани Асланян.

Эксперт комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ани Асланян и ее коллеги выступят на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» в четверг, 3 июня, в 15:00.

Напомним, нейроинженерия — одна из самых захватывающих междисциплинарных технологий, оказывающих влияние на нейрофизиологию и информатику, вычисления и робототехнику, а в ближайшем будущем — на целый пласт гуманитарных и социальных дисциплин: этику, социологию, психологию, философию, юриспруденцию и финансы. Лучшее понимание работы мозга, а точнее того, как он устроен и как формируется, как обучается и как взаимодействует с другими системами организма, оказывает огромное влияние на разработку нейронных интерфейсов и искусственных нейросетей.

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