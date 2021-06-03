Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости

Москва, 3 июня. Подруга ведущей Леры Кудрявцевой из-за подозрения на рак потеряла друзей и любимого человека. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

Врач поставил девушке неутешительный предварительный диагноз. Чтобы узнать точный, нужно было ждать три недели. В этот период героиня истории рассказала о своем несчастье другу с работы, лучшей подруге и молодому человеку.

«Три недели слез, собирания себя, принятия, отчаяния, страха. Подруга ее вдруг перестала звонить, друг с работы доложил начальству, и ее уволили одним днем по состоянию здоровья, мужчина исчез!!! Через три недели приходят новые анализы! Смертельного диагноза нет! Есть проблема, но все излечимо», — написала Кудрявцева.

Звезда призналась, что помнит свои слезы и переживания подруги в тот период. Главное в этой истории — то, что девушка оказалась здоровой, а люди слабы.

Лера Кудрявцева ранее призналась, что все человеческие истории принимает близко к сердцу. После каждого эфира своей передачи ей необходимо два-три дня отдыхать.