Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву

Москва, 3 июня. Москва стала самым посещаемым туристами городом по итогам весны. К такому выводу пришли специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Более трети всех купленных авиабилетов за весну приходятся на Москву — 34%. Следом с результатом 11% идет Петербург, замыкает тройку Сочи — 5,8%. Четвертое и пятое места достались Краснодару и Екатеринбургу соответственно, передает RT.

Для путешествий на поезде туристы тоже чаще всего выбирали Москву. Далее в рейтинге идут Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург, говорится в исследовании.

Туристы ранее назвали лучшие города Крыма для отдыха в летний сезон. Наиболее востребованными оказались Ялта, Севастополь, Коктебель, Судак, Алушта и Евпатория.