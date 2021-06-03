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08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
Экономика
Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт
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Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву

Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
pixabay.com

Москва, 3 июня. Москва стала самым посещаемым туристами городом по итогам весны. К такому выводу пришли специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Более трети всех купленных авиабилетов за весну приходятся на Москву — 34%. Следом с результатом 11% идет Петербург, замыкает тройку Сочи — 5,8%. Четвертое и пятое места достались Краснодару и Екатеринбургу соответственно, передает RT.

Для путешествий на поезде туристы тоже чаще всего выбирали Москву. Далее в рейтинге идут Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург, говорится в исследовании.

Туристы ранее назвали лучшие города Крыма для отдыха в летний сезон. Наиболее востребованными оказались Ялта, Севастополь, Коктебель, Судак, Алушта и Евпатория.

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москва туризм путешествия
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