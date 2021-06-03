Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион

Санкт-Петербург, 3 июня. Картину с закрашиванием поэта Иосифа Бродского, сделанную во время перфоманса в Петербурге в 2021 году, продадут на торгах.

Соответствующая информация появилась на странице музея URBAN-фреска в Instagram. Стартовая цена лота составляет один рубль. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность и поддержку городского уличного искусства. Торги будут проходить до 22:00 7 июня.

Недавно журналисты составили список отечественных и зарубежных поэтов по их популярности у граждан РФ. Рейтинг основывался на результатах общественных опросов. Так, пользователи портала Prosodia назвали Иосифа Бродского самым известным поэтом в России.