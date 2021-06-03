Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч

Лондон, 3 июня. Новейшие танки семейства Ajax, приобретенные для армии Великобритании, оказались не способны разгоняться свыше 32 км в час без риска для экипажа, сообщается в докладе властей.

Стоимость бронемашин нового поколения достигает пяти миллиардов долларов, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на сообщение правительства Великобритании. Танки, согласно источнику, не использовались с ноября 2020-го по март нынешнего года из-за отеков суставов у экипажа после езды. Также военные жаловались на ощущение постоянного шума в ушах.

Чтобы обезопасить команду, пришлось ограничить скорость передвижения до 20 миль в час, что вдвое меньше "максималки" машины. Также экипаж должен меняться каждые полтора часа. Газета уточняет, что проблема кроется в конструктивных дефектах танков, которые выражены чрезмерной вибрацией во время движения.

Недавно журнал NI спрогнозировал исход боя российской «Арматы» с американским танком M1 «Абрамс». Специалисты считают, что определить явного победителя будет трудно, поскольку оба танка используют новейшие боеприпасы и броню с неизвестными возможностями.