Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна

Токио, 3 июня. Власти Японии направили ноту протеста Российской Федерации в связи с задержанием пограничниками рыболовецкого корабля в Охотском море.

Москва, которая в мае задержала рыболовецкое судно, утверждает, что рыбаки осуществляли лов в российской эксклюзивной экономической зоне Охотского моря. Токио в свою очередь заверяет, что рыбный промысел осуществлялся в пределах экономического пространства Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров государства Кацунобу Като.

Ранее российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну, которое находилось в исключительной экономической зоне РФ. Нарушители акватории попытались сбежать, однако предупредительные выстрелы подействовали на рыболовов и команда подчинилась требованиям.