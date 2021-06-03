РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020

Москва, 3 июня. Компания «Российские железные дороги» запустит еще больше рейсов «Сапсанов» по направлению Москва — Петербург в дни проведения чемпионата Европы по футболу.

В Telegram-канале компании сообщили, что с 11 июня по 2 июля «Сапсаны», которые обычно ездят по выходным, отправятся в рейсы и в будни в зависимости от проведения матчей в Северной столице.

«А еще увеличим число вагонов в некоторых ночных поездах, включая двухэтажные. Мест хватит!» — добавили в РЖД.

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы. Петербург примет несколько матчей группового этапа и игру четвертьфинала.